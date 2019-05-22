2019/05/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” من أن تكون أصغر مليارديرية عصامية بفترة زمنية قصيرة جدًا؛ وذلك بفضل علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل وأحمر الشفاه، لكن يبدو أن مبلغ مليار دولار لا يعجبها وتطمح للمزيد.حيث تخطط “كايلي جينر”، البالغة من العمر 21 عامًا، لإطلاق خط مستحضرات عناية بالبشرة تحت اسم Kylie Skin، لكن قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كايلي جينر تروج لأحدث منتجاتها بملابسها الداخلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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