العقل المدبر لهجمات سريلانكا الدموية كان بالفعل أحد الانتحاريين

2019/05/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي أدمت الجزيرة في أحد الفصح، زهران هاشم، كان أحد الانتحاريين الذين نفذوا هذه التفجيرات.وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، إن مختبر الطب الشرعي الحكومي طابق الحمض النووي لابنة هاشم مع بقايا أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في فندق “شانغري-لا” في

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