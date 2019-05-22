2019/05/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأربعاء، 22 أيار، 2019، عن تمكنها من إحباط محاولة الاستيلاء على عقار عائد لوزارة الماليَّة، فيما أفصحت أنَّ مساحة العقار تبلغ (88) دونماً وقيمته مليارا دينار ونصف المليار.وذكرت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن، "عملية الضبط تمت بموجب مُذكرة قضائية"، مشيرة، "تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك عملية ضبط بحق مُتهمين أقدموا على تشييد دور سكنية على جزء من عقار تعود ملكيـته إلى وزارة المالية، مُوضحة أن مساحة العقار الذي تم التجاوز عليه تبلغ (88) دونما، وتُقدرُ قيمته بملياري دينار ونصف المليار".وتابعت أن، "ملاكات مكتب تحقيق المحافظة نظمت محضر ضبط أصولي بالواقعة، وتم عرضه صحبة الشهود على قاضي محكمة تحقيق المحافظة الذي قرر إصدار أمر قبض وتحر بحق المُتهم الذي يدعي امتلاك العقار، استنادا إلى أحكام القرار (154 لسنة 2011)".وكانت الهيأة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن ضبط خمسة مُتهمين مُتلبسين باستغلال أراض تعود ملكيتها إلى الدولة في محافظتي كركوك والمثنى.

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة العراقية، الثلاثاء (21 ايار 2019)، عن الشرائح والمحافظات المشمولة بمبالغ تعويض مفردات البطاقة التموينية، مبينة أن المبلغ 17 الف دينار لكل فرد.

وقال المتحدث باسم الوزراء، محمد حنون، في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم - بغداد

طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الثلاثاء (21 ايار 2019)، قيادة عمليات سامراء بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين العاملين في المحافظة، فيما أكد رفضه مقاضاة صحافي في كربلاء من قبل عضو في مجلس المحافظة.

وقال المركز في بيان، إنه &quo

بغداد اليوم _ البصرة

صوت مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على عدة قرارات، بينها أن يكون راتب المعلم لـ12 شهرا بدلا عن سنة دراسية وحسب الشهادة.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن "مجلس محافظة البصرة صوت وصادق خلال جلسته المرقمة (231)، اليوم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط محاولة استيلاء على عقار عائد لوزارة المالية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( احباط محاولة استيلاء على عقار عائد لوزارة المالية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).