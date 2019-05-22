الخارجية النيابية: عبد المهدي سيقود مباحثات لابعاد خطر الحرب

2019/05/22 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الأربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عازم على قيادة مباحثات من شأنها ان تنهي النزاع وتوقف التوتر الحاصل بين اميركا وايران، لافتة الى ان العراق اول واكبر المتضررين لو نشبت الحرب بين طهران وواشنطن.وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد […]

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