خبير: العراق لا يمتلك غير منفذين لتصدير النفط

2019/05/22 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان العراق وفي حال نشوب الحرب بين اميركا وايران فانه لايمتلك غير منفذين لتصدير النفط عبرهما، لافتاً الى ان اكثر من 90 % من الصادرات النفطية تتم عبر الخليج.وقال الجواهري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق يصدر اكثر من 3 ملايين و 600 الف برميل نفط […]

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