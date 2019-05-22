2019/05/22 | 09:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
بين الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان العراق وفي حال نشوب الحرب بين اميركا وايران فانه لايمتلك غير منفذين لتصدير النفط عبرهما، لافتاً الى ان اكثر من 90 % من الصادرات النفطية تتم عبر الخليج.
وقال الجواهري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق يصدر اكثر من 3 ملايين و 600 الف برميل نفط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: العراق لا يمتلك غير منفذين لتصدير النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بين الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان العراق وفي حال نشوب الحرب بين اميركا وايران فانه لايمتلك غير منفذين لتصدير النفط عبرهما، لافتاً الى ان اكثر من 90 % من الصادرات النفطية تتم عبر الخليج.
وقال الجواهري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق يصدر اكثر من 3 ملايين و 600 الف برميل نفط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: العراق لا يمتلك غير منفذين لتصدير النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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