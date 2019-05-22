مأساة عالمية منسية أودت بحياة الملايين

2019/05/22 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعتقد أنك مررت بعام سيء للغاية، فعليك التفكير للحظة في الأرواح البائسة التي عاشت عام 536 ميلادي.وما يزال ذلك العام المرعب أحد أكثر الأعوام دموية في تاريخ البشرية، حيث اكتسحت المجاعة كوكبنا ودمرّ الوباء معالم الحياة.ووصف أحد المؤرخين عام 536م بأنه “الأسوأ في التاريخ”، حيث شهد غرق الأرض في ظلام دامس، وحلّ الضباب

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