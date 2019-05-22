2019/05/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوافق محافظ البصرة أسعد العيداني، على تخصيص قطعة أرض سكنية لموظفي العقود في ديوان المحافظة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة (2019).

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… تخصيص قطعة أرض سكنية لموظفي العقود في ديوان محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… تخصيص قطعة أرض سكنية لموظفي العقود في ديوان محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).