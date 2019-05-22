اليوم.. عبد المهدي إلى الكويت لبحث “تهدئة المنطقة”

2019/05/22 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، توجهه الى الكويت اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية لبحث جملة ملفات في مقدمتها تعزيز التعاون وسبل تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “سأبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات”.واضاف ان “العراق والكويت

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عبد المهدي إلى الكويت لبحث “تهدئة المنطقة” وكالة خطوة برس.

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