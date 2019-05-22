واشنطن تمهل انقرة اسبوعين للتخلي عن شراء منظومات “إس-400”

2019/05/22 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أمهلت الولايات المتحدة الأميركية، تركيا قترة لا تتجاوز أسبوعين كي تتخلى عن شراء منظومات “إس-400” الروسية.ونقلت قناة “CNBC” عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، إن “واشنطن طالبت أنقرة بإلغاء صفقة “إس-400” مع موسكو بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل”، مشيرة إلى أن “هذا الموعد نهائي”.ونقلت القناة عن أحد المصادر

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