الحكيم للحلبوسي: على العراق استغلال دوره المحوري للتوسط بين أميركا وإيران

2019/05/22 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الأربعاء، إلى ضرورة ان يستغل العراق دوره المحوري للتوسط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران للتخفيف من حدة الأزمة.وقال الحكيم في بيان عقب استقباله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “التصعيد الأمريكي الإيراني يهدد أمن واستقرار المنطقة واقتصادها بشكل عام”.وشدد الحكيم على ضرورة […]

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