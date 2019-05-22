المحكمة الاتحادية العليا تكشف حقيقة وفاة القاضي عبود التميمي

2019/05/22 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام عن وفاة أحد أعضائها.

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