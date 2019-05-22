نادي الصيد يكرم المؤسسات الإعلامية العراقية

2019/05/22 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام نادي الصيد، أمسية رمضانية خاصة بتكريم المؤسسات الإعلامية العراقية الفاعلة في المشهد العراقي بحضور شخصيات بغدادية وأعضاء مجلس نواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام سميعه الغلاب وإعلاميين ورواد النادي.

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