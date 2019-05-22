إحباط عملية تهريب طفل إلى خارج البلاد.. الأم متواطئة مع شخص ادعى أنه الأب!

2019/05/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، إحباطه عملية تهريب طفل إلى خارج البلاد عن طريق التلاعب بأوراقه الثبوتية بتواطؤ والدة الطفل مع شخص انتحل صفة والده الحقيقي.

بتواطؤ من الأم قدم المتهم أوراق ثبوتية أدرج فيها معلومات الأب الحقيقي للطفل فيما قدم أيضًا بطاقة سكن مزورة

قال بيان للمكتب وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم اكتشاف التلاعب والتزوير نتيجة ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة افادت بإصدار جواز سفر لطفل من دائرة شؤون الجوازات في محافظة البصرة بغية تهريبه خارج البلاد من قبل شخص انتحل صفة الأب الحقيقي بمساعدة أم الطفل".

أضاف البيان أن "مكتب تفتيش الجنسية ببغداد تمكن من جمع المعلومات وتدقيق السجلات الخاصة بالقضية واكتشف حقيقة إصدار الجواز من دائرة جوازات البصرة بالاعتماد على الأوراق الثبوتية المقدمة من شخص انتحل صفة والد الطفل".

لفت البيان إلى أن "المتهم قام بترويج معاملة قدّم فيها هوية أحوال مدنية نموذج أصلي مهربة من دائرة أحوال محافظة النجف مدرجٌ فيها معلومات الأب الحقيقي، مستدركًا "ولكن بصورة الشخص منتحل الشخصية، فضلًا عن تقديم الشخص المنتحل للصفة بطاقة سكن مزورة".

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