2019/05/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأدانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ما تعرض له الصحفيين في محافظة سامراء من تهديد بالتصفية الجسدية على خلفية نشرهم لتقارير فيها مطالب لرحيل مربي الجاموس.

صحفيون في محافظة سامراء يتعرضون لتهديد ووعيد بالتصفية الجسدية، على خلفية نشرهم لتقارير صحفية يطالبون فيها برحيل مربي الجاموس من شمال سدة سامراء

قالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تدين النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ما تعرض له الصحفيين في محافظة سامراء، من تهديد ووعيد بالتصفية الجسدية، على خلفية نشرهم لتقارير صحفية يطالبون فيها برحيل مربي الجاموس من شمال سدة سامراء".

اقرأ/ي أيضًا: كيف يتحول الصحافي إلى "عميل" و"إرهابي"؟

أشارت النقابة إلى أنها "تحمل القوات الأمنية وقيادة عمليات سامراء مسؤولية سلامة الصحفيين".

فيما نقلت النقابة عن عدد من صحفيي سامراء، قولهم إنه "على خلفية عرض تقارير تلفزيونية تطالب بترحيل مربي الجاموس من شمال سدة سامراء، تعرضنا إلى تهديد ووعيد بالتصفية الجسدية والاعتقال من قبل مجهولين يطالبوننا بالكف عن عرض مثل هكذا تقارير".

أضاف الصحفيون أن "التقارير التي عرضت جاءت بسبب تزايد حالات حوادث السير التي ازهقت عدد كبير من أرواح المواطنين المارين من تلك المناطق، آخرها أحد أطباء مستشفى سامراء".

وتوفي طبيب بسبب اصطدام سيارته بحيوان الجاموس في طريق سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين.

قال مصدر أمني لـ"ألترا عراق"، إن "طبيبًا مقيمًا في مستشفى سامراء العام توفي على إثر حادث على السريع الرابط بين تكريت وسامراء بعد اصطدامه بجاموس ونقل على أثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك".

مصدر لـ"ألترا عراق": حادث الطبيب الذي توفي على إثر اصطدام سيارته بالجاموس ليس الأول من نوعه، إنما كان قبله 25 حادثًا

أشار المصدر إلى أن "هذا الحادث هو الـ25 من نوعه بسبب الجواميس السائبة".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق في المنطقة الحمراء..



آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها!

بين بطش الميليشيات وانتهاكات السلطة..



ماذا قدمت النقابة للصحفيين؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تقارير عن "مربي الجاموس".. صحفيون سامرائيون يُهدّدَون بالتصفية!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تقارير عن "مربي الجاموس".. صحفيون سامرائيون يُهدّدَون بالتصفية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).