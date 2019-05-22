مزارعو كربلاء يطالبون بحملة لمكافحة حشرة (الدوباس) المنتشر في بساتين النخيل بالمحافظة

2019/05/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

طالب عدد من الفلاحين والمزارعين في قضاء الحسينية شمال كربلاء، اليوم الاربعاء، بحملة جوية لمكافحة حشرة (الدوباس) على النخيل المنتشر في عموم بساتين

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