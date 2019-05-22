احباط محاولة استيلاء على عقار تابع للدولة

2019/05/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن تمكُّنها من إحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة، فيما أفصحت أنَّ مساحة العقار تبلغ

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