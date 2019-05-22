2019/05/22 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين يعلن عن التعليمات الخاصة بمنح الطلبة والاساتذة والباحثين

22/05/2019 09:12:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن التعليمات الخاصة بمنح الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرض ميسر لتغطية كلف البحوث وفق تعليمات خاصة.

وذكر بيان للمصرف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) وادناه نص التعليمات الخاصة بمنح قروض:

1-مبلغ القرض (5) مليون دينار.

2-تكون مدة القرض سنتان.





3- تسدد الاقساط شهريا مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح.





4- تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة لاتتجاوز نسبة الاستقطاع ( 50% ) من راتبه الكلي وعلى ان لا توجد بذمته كفالات لدى الغير.

5-تقديم الوثائق المصدقة من قبل طالب القرض تثبت قيامه بالدراسات العليا في الجامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل المصرف وكما مبين :

أ‌- كتاب تأييد من الجهة ذات العلاقة يؤيد فيه بأن طالب القرض في مرحلة اعداد البحث وانه مستمر بالدوام الرسمي لديها وبتوقيع العميد او من ينوب عنه.

ب‌- كتاب تاييد صادر من دائرة الكفيل يؤيد فيه بانه على الملاك الدائم وكذلك مقدار الراتب والخدمة .

ج- يتم تاييد صحة صدور ماورد بالفقرتين ( أ-ب ) اعلاه من الجهات الرسمية الصادرة منها.





د.



المستمسكات الثبوتية للمقترض والكفيل ( هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الموحدة اضافة لبطاقة السكن).

هـ.



اعتماد الجامعة التي ينتمي اليها الطالب والقريبة من فروع مصرف الرافدين كمعيار في تحديد الرقعة الجغرافية عند منحه القرض وتسديد الاقساط المستحقة بعد المنح.

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