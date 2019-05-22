2019/05/22 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الهيئة الادارية لنادي الميناء، حيقة استقالة مدرب فريق الكرة عماد عودة على خلفية التعادل امام الصناعات الكهربائية في ممتاز الكرة.وقال طاهر بلص عضو الهيئة الإدارية و الناطق الرسمي للنادي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “البعض تناقل في مواقع التواصل الاجتماعي خبر استقالة مدرب الميناء عماد عودة بطريقة غريبة و عجيبة و لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء تكشف حقيقة استقالة مدرب السفانة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الميناء تكشف حقيقة استقالة مدرب السفانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).