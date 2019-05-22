2019/05/22 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رحيل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” عن أحد الصحفيين، أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.وأضاف أن جوارديولا سيوقع على عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة مع السيدة العجوز، ليتولى المهمة الفنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوارديولا اتفق مع يوفنتوس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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