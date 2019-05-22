البارزاني يتوسط لدى عبد المهدي لاطلاق سراح كريم بعد تخلي واشنطن عنه

2019/05/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الباحث بالشان الكردي علي ناجي، الأربعاء، ان السفارة الاميركية في بيروت ابلغت السلطات العراقية بانها لا تتدخل باعتقال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم رغم امتلاكه جنسية بلادهم، فيما بين ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اتصل برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للتوسط لاطلاق سراح كريم.وقال ناجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارة […]

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