العراق يترقب موجة حارة بدأ تأثيرها في المنطقة

2019/05/22 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العراق موجة حارة بدأ تأثيرها في دول المنطقة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “موجه حارة اعتيادية كما نوهنا سابقا، وبعيداً عن التهويل، ستؤثر على أغلب مناطق البلاد خلال الايام المقبلة، تبدأ ذروتها يوم الجمعة وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها خلال الاسبوع المقبل”.وأضاف “هي بدأت التأثير على بلاد الشام بشكل جزئي،

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