المنافذ توضح سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات: نحتاج لمفارز من الكلاب البوليسية

2019/05/22 | 10:22

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، 22 أيار، 2019، سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات للعراق، ف...





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