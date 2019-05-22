2019/05/22 | 10:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، 22 أيار، 2019، سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات للعراق، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنافذ توضح سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات: نحتاج لمفارز من الكلاب البوليسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، 22 أيار، 2019، سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات للعراق، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنافذ توضح سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات: نحتاج لمفارز من الكلاب البوليسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ توضح سبب عدم السيطرة على دخول المخدرات: نحتاج لمفارز من الكلاب البوليسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).