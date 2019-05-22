2019/05/22 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، اختراق وتفكيك خلية ارهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقتة وكالة صدى، نسخة منه، ان ” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع أستخبارات لواء المشاة 41 وبعملية نوعية وأستباقية نفذت وفق معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت من أختراق وتفكيك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إختراق وتفكيك خلية إرهابية في الفلوجة والقبض على الرؤوس المدبرة لها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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