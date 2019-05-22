الحكيم يدعو الحكومة لتوضيح ما تم انجازه من البرنامج الحكومي

2019/05/22 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ، الاربعاء، الحكومة الى توضيح ما تم انجازه من البرنامج الحكومي، مطالباً بالاسراع باستكمال الكابينة الوزارية.وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس تحالف الاصلاح والاعمار استقبل، اليوم، وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الشأن السياسي في

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