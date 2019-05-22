بعد هواوي.. شركة صينية للطائرات بدون طيار تنفي اتهامها بالقرصنة

2019/05/22 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نفت شركة (دي جيه آي) الصينية لتصنيع الطائرات بدون طيار اتهامات أمريكية بأن الطائرات بدون طيار الصينية تخترق بيانات حساسة لعملائها.وذكرت الشركة، ان ” هذه الادعاءات تأتي بعدما أصدرت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذيرا بأن الطائرات تحتوي على مكونات تجمع بيانات عن التشغيل والعملاء للاستخدام الاستخباراتي، وأخبر متحدث باسم الوكالة […]

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