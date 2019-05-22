2019/05/22 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، عن تسويق 1372852 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 21 أيار الحالي.وقال العاني في بيان وتلقته وكالة صدى, إن “حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (21 أيار 2019)، بلغت 1372852 طنا”، مبينا ان “تلك الحصيلة كانت بواقع 1269198

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة:كميات الحنطة المسوقة ستصل الى مليون ونصف طن نهاية الاسبوع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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