2019/05/22 | 10:26

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الإستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية وتقبض على الرؤوس المدبرة لها

أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية اختراق وتفكيك خلية إرهابية

والقبض على الرؤوس المدبرة لها.

بيان للمديرية أوضح أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة

العاشرة وبالتعاون مع إستخبارات لواء المشاة الحادي والأربعين

وبعملية نوعية وأستباقية نفذت وفق معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت من

أختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة في

محافظة الأنبار ، واضاف ان المفارز القت القبض على الرؤوس الاربعة

المدبرة لها والتي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية .

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