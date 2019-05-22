أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعي المسال مع سيمبرا إنرجي

2019/05/22 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية، الأربعاء، إن أرامكو أبرمت اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا.

وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

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