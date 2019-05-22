زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا

2019/05/22 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد معهد رصد الزلازل في هولندا، اليوم الأربعاء، بأنّ زلزالاً بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، هزّ منطقة غرونينغن شمالي هولندا، التي تضم واحداً من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.وأدّى التنقيب عن الغاز على مدى عقود، إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضراراً بآلاف المنازل، وأثار غضباً بين

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