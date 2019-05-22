وزير التجارة: كميات الحنطة المسوقة ستصل الى مليون ونصف طن نهاية الاسبوع

2019/05/22 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، عن تسويق 1372852 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 21 أيار الحالي.

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