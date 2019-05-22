2019/05/22 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي تسجل المعدلات الأعلى والأدنى من النوم خلال اليوم، وفرضت أحد الدول العربية نفسها بقوة ضمن قائمة الدول التي سجلت النسبة الأدنى من النوم.ووفقا للتطبيق واسع الانتشار، فقد سجلت اليابان النسبة الأدنى من النوم، تليها كوريا الجنوبية والسعودية، ثم الفلبين، وماليزيا.بمتوسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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