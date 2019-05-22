ألياف ضوئية للمساعدة في بناء “نيبال رقمية”

2019/05/22 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..بدأت الشركة الصينية الدولية المحدودة لخدمات الاتصالات في وضع ألياف ضوئية بطول طريق سريع يربط بين الحدود الشرقية والغربية لنيبال وذلك لشركة (نيبال تيليكوم) التي تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات في نيبال.وذكرت الشركة، انها ” تتولى مسئولية وضع 555 كلم من الألياف الضوئية، وذلك من بين الألياف المزمع وضعها بطول 2179 […]

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