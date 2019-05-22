للبيع في مزاد حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير تقنية، أن حاسوبا محمولا أصيب بستة فيروسات خبيثة، قبل سنتين، وكان نقطة انطلاق برامج ضارة حول العالم، بات معروضا للبيع في مزاد علني، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى مستوى قياسي.وبحسب فإن الخبراء يرجحون أن يكون الحاسوب المصاب ببرامج خبيثة، قد كبد العالم خسائر تناهز 95 مليار دولار.والحاسوب من نوع “سامسونغ إن

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