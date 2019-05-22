مكتب محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم ينفي اعتقاله في لبنان

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفي مكتب محافظ كركوك السابق نجم الدين ، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن اعتقاله في بيروت.

واوضح المكتب في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “مرة اخرى قامت عددا من القنوات الاعلامي مثل بقية اعمالهم البعيدة عن اخلاقيات العمل الاعلامي بنشر خبر وهمي مفاده ان نجم الدين تم اعتقاله عند رحلة له الى لبنان”.

وأضاف “نحن نوضح ونؤكد ان هذا الخبر بعيدة عن الحقيقة وقد سافر لانهاء اعمال خاصه به وسيعود الى اقليم كردستان الاسبوع المقبل”، مؤكدة ان “مثل هذه الاخبار هي فقط لابعاد عن الحقائق وکذلك ابعاد الراي العام عن المشاكل التي تعاني منها محافظة كركوك في الوقت الحاضر”.

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