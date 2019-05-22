القضاء: نائب والي دجلة اعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، ان محكمة تحقيق الكرخ دونت أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه يوم الاربعاءإن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)"، لافتا إلى أن "المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم لجمع الكمأ من أحد الوديان".

وأضاف المراسل أن "الإرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى تحقيقات معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي في تحرير مناطقهم".

وتابع أن "المتهم أقدم على قتلهم والاتصال بذويهم وإبلاغهم بالامر"، مشيرا إلى، أن "المحكمة صدقت أقواله وبصدد إحالته على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".



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