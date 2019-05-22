جوارديولا يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي بداية الموسم المقبل

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاربعاء، أن" الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، سيتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل، فيما سيتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي منتصف حزيران المقبل.

وذكر "راديو سبورتيفا" الإيطالى، أن" جوارديولا سيتولى تدريب يوفنتوس خلفا للمدير الفني ماسيمو أليجري، الذى أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الجارى".وذكر الصحفي الإيطالي الشهير ماركو دي ناتالي، أن” جوارديولا سيكون مدرب يوفنتوس القادم لمدة 4 أعوام مقبلة، وأن الإعلان عن الصفقة لوسائل الإعلام سيكون يوم 14 حزيران المقبل.وكان جوارديولا قد نفى في وقت سابق رحيله عن السيتي وقيامه بتدريب يوفنتوس.انتهىِ..م.ر

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