النزاهة تعلن إحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تمكُّنها من إحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة، فيما أفصحت أنَّ مساحة العقار تبلغ (88) دونماً، وقيمته مليار ونصف الملياردينار .

وذكرت الدائرة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ"، مبينا، ان" ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك نفذت عمليَّة الضبطٍ بحقِّ مُتَّهمين أقدموا على تشييد دورٍ سكنيَّةٍ على جزءٍ من عقارٍ تعود ملكيَّـته إلى وزارة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "مساحة العقار الذي تمّ التجاوز عليها تبلغ (88) دونماً، وتُقدَّرُ قيمته بملياري دينارٍ ونصف المليار".واضاف، ان" ملاكات مكتب تحقيق المحافظة نظَّمت محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالواقعة، وتمَّ عرضه صحبة الشهود على قاضي محكمة تحقيق المحافظة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم الذي يدَّعي امتلاك العقار، استناداً إلى أحكام القرار "154 لسنة 2011".انتهى..م.ر

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