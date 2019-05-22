مصدر يكشف حقيقة ترؤس الحلبوسي وفدي العراق الى واشنطن وطهران

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نفى مصدر سياسي مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحديد الحكومة العراقية رئيس وفديها المقرر إرسالهما إلى واشنطن وطهران.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “لا شيء رسمي بخصوص قيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الوفدين، ولم يُحدد أعضاؤهما أيضا”.

وأضاف المصدر أن “الوفدين سيرتبان عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكان لخفض التوتر بينهما”.

يذكر أن وسائل إعلام دولية نقلت عن مصادر عراقية أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيرأس الوفدين العراقيين إلى طهران وواشنطن.

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