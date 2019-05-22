الحلبوسي يعطي وعداً لمسؤولة أممية بتمويل حكومي

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد والوفد المرافق لها بحث الحكومة على تسديد حصتها المالية لصندوق البرنامج.وأكد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه على “أهمية عمل منظمات الأمم المتحدة ودورها في العمل الإنساني، ولا سيما مشاريع البرنامج الإنمائي في المدن المحررة التي تعرضت إلى أضرار كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي،” مشيراً إلى “ضرورة تطوير برامجها في إعادة الإعمار؛ للمساعدة على عودة النازحين”.وثمَّن رئيس مجلس النواب عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نينوى والأنبار، ووعد أن يحثَّ الحكومة على الإسراع بتسديد حصتها المالية لصندوق البرنامج؛ من أجل تشجيع الدول المانحة على سداد التزاماتها.من جانبها أشادت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بدعم رئيس مجلس النواب لبرامجها في مجال إعادة بناء وترميم البنى التحتية في المدن المحررة من داعش الإرهابي، مشيرةً إلى استعدادها للعمل مع الحكومة العراقية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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