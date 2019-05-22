انتحار شابة في الديوانية لهذا السبب

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، بقيام شابة في الثلاثين من العمر بالانتحار رمياً بالرصاص داخل منزلها جنوبي المحافظة.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “سبب الانتحار يعود لمشاكل عائلية”، مشيرا إلى “نقل جثتها إلى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي وفتح تحقيق الحادث، دون ذكر المزيد من التفاصيل”.

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