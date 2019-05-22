مصر ودول عربية تشهد موجة حر شديدة لم تشهدها من قبل خلال ايام

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المتوقع أن تشهد مصر ودول عربية موجة حارة شديدة، وذلك حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن القاهرة لم تشهد مثل هذه الموجة منذ بداية الموسم.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، لتجنب ضربات الشمس ولعدم مقاومة الحرارة المرتفعة،.

وستشهد البلاد بداية من اليوم ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، وذلك حسبما قال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، مشيرا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيأتي بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، حيث تسجل القاهرة 35 درجة.

وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم الخميس، حيث ستسجل درجات الحرارة في القاهرة 44 درجة، ثم تتراجع يوم الجمعة بواقع درجتين إلى 3 درجات لتسجل القاهرة 40 درجة".

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن تأثر البلاد بموجة حر قوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث ترتفع زيادة عن معدلاتها الطبيعية بـ14 درجة مئوية.

كما ستنتشر الموجة الحارة في الكثير من الدول العربية، فحذرت وسائل إعلام عراقية من موجة شديدة الحرارة في العراق، اعتبارا من يوم الجمعة، لتكون شديدة الحرارة في الوسط والجنوب، حارة غربي البلاد وشمالها خلال النهار.

كما ستضرب الموجة الحارة الأردن، حيث يُتوقع أن تصل العظمى في عمان إلى 38.

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