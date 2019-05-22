بالصور.. تفكيك خلية ارهابية في الفلوجة والكشف عن مخططاتها القادمة

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، تفكيك خلية ارهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع أستخبارات لواء المشاة 41 تمكنت من أختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة – الانبار”.واضافت “تم القاء القبض […]

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