عمليات بغداد تكشف حقيقة نشوب حريق في الدباش

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، حقيقة نشوب حريق في منطقة الدباش شمال العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “نحيط عناية الأخوة المواطنين إلى أن سماعهم لبعض الاصوات ومشاهدة النيران في أحد المعسكرات المتروكة ضمن منطقة الدباش، هي نتيجة لاحتراق نفايات داخل المعسكر المذكور اعلاه، لذا نسترعي […]

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