مصنع لانتاج الادوية بمواصفات عالمية.. والعتبة الحسينية تؤكد سعيها لجعل كربلاء عاصمة طبية للعراق

2019/05/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن تواصل العمل في مصنع انتاج الادوية في محافظة كربلاء.وقال مدير الشركة ونائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد جواد العبايجي، ان "المشروع يعد النواة الاولى لبناء مصنع الادوية في محافظة كربلاء بمساعدة ذوي الاختصاص في هذا المجال".

واضاف "سيتم انشاء المصنع وفق المواصفات العالمية الرصينة وبما يتناسب مع الشروط الصحية والانظمة العلمية العالمية"، لافتا الى ان "المصنع سينتج اكثر من 200 صنف من مختلف العقاقير الطبية".

وتابع العبايجي، ان "المشروع شيد على ارض مساحتها (20,000م2)".

واكد نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة، ان "الاعمال المدنية جارية على قدم وساق ومن المؤمل ان يرى النور خلال السنوات الثلاث القادمة".

ولفت العبايجي، الى ان "المشروع يهدف الى خلق قاعدة صناعية طبية في محافظة كربلاء تسهم برفد العراق بالأدوية المحلية ومن اجود المناشئ العالمية لتخفيف الثقل المادي على المواطنين عن طريق تخفيض تكاليف الشراء، بالإضافة الى جعل مدينة كربلاء عاصمة طبية للعراق فضلا عن تشغيل الايدي العاملة واستثمار الطاقات الطبية في البلد".

وبين نائب الامين العام ان العتبة الحسينية ستستعين بالكوادر الاجنبية لانشاء وتشغيل المصنع لمدة (3) سنوات الى جانب تدريب الكوادر العراقية وتأهيلها لادارة المصنع.

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