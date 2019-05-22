الأسدي: الكشف عن أسماء جميع المتورطين بملف

2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ممثل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مفتش وزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع الجهات المتورطة بملف سيارات الميتسيبوشي، فيما أفصح عن أبرز الملفات التي يتابعها المجلس.

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