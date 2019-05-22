2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني، إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من جسر في محافظة الديوانية.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من جسر في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من جسر في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).