مركز قانوني يصف قرار سحب يد الموظف المُحال للمحاكم بـ

2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثمّن مركز العراق للتنمية القانونيّة قرار مجلس الوزراء بسحب يد الموظف المُحال إلى المحاكم.

وذكر المركز في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مثل هذا القرار وعلى الرغم من أنه اجراءٌ تحفظيّ إلاّ أنه يُعد عقوبة معنوية للموظف الذي يخالف القانون وبموجبه سيُحرم من مزاولة وظيفته والإستفادة من مميزاتها".وأضاف ان "القرار يعد رادعاً مهماً للموظفين وخطوة مهمة في محاربة الفساد، فبموجب هذا القرار سيتم سحب يد مئات الموظفين، مما سيُعجّل من إنهاء القضايا المحالة إلى النزاهة أو المحاكم المختصة بعد أن عُطلّت لفتراتٍ طويلة".وتابع المركز انه "نتمنى أن يُصدر مجلس النواب قراراً مشابهاً إن كان جاداً في سلوك نهج الإصلاح وبذلك سنُقدِّم مؤسسة تشريعية لا يشوبها أيّ إتهام".وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته أمس الثلاثاء سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.انتهى

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