2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية، إن 11 شخصا، من بينهم سياسي و4 من أفراد أسرته، قُتلوا في كمين نصبه انفصاليون قبليون في ولاية أروناتشال براديش شرقي البلاد.

وأضاف المسؤول، الثلاثاء، أن مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على 5 سيارات، تقل أحدها البرلماني تيرونغ أبوه، بالقرب من الحدود مع ميانمار.وأوضح المسؤول، انه "لم نتأكد بعد من الجماعة المسؤولة عن الهجوم".وأكد أن المنطقة التي نُصب فيها الكمين نائية جدا، مما يجعل التحقيق في الواقعة صعبا.وتراجعت هجمات الميليشيات الانفصالية في الهند على المسؤولين الهنود في السنوات الأخيرة، لكن عشرات الجماعات لا تزال تنشط في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند.. مقتل سياسي و4 من أسرته في كمين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند.. مقتل سياسي و4 من أسرته في كمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).