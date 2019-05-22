الامم المتحدة في فينا ترحب بمحاربة العراق الاتجار بالبشر

2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رحبت الأمم المتحدة في فينا بالقوانين والتشريعات وإجراءات الحكومة العراقية، بموضوعة محاربة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال بيان لوزارة الداخلية، لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء،

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