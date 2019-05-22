جامعة تابعة للعتبة الحسينية تعلن فتح باب التعيين لهذه الاختصاصات

2019/05/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت جامعة وارث الانبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاربعاء، عن حاجتها الى اعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات العلمية

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